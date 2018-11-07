90-летней пермячке вручили сертификат на покупку квартиры

18:25 | 9.11.2018

9 ноября в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае главный федеральный инспектор Сергей Половников вручил сертификат на приобретение жилья 90-летней участнице Великой Отечественной войны, пермячке Людмиле Александровне Гришаковой.



О необходимости улучшения жилищных условий участницы Великой Отечественной войны 90-летней Людмилы Гришаковой стало известно во время праздничного приема ГФИ, организованного для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы над фашистской Германией. Тогда Людмила Александровна и рассказала, что живет одна в неблагоустроенном деревянном бараке без горячей воды и удобств, муж и единственный сын женщины умерли.



Вопрос о предоставлении благоустроенного жилья 90-летней пермячке был рассмотрен на ближайшем личном приеме главного федерального инспектора, 30 мая. В ходе приема совместно с министром социального развития Пермского края Павлом Фокиным и заместителем главы администрации города Перми Сергеем Романовым принято решение о предоставлении субсидий ветерану на приобретение жилья до конца текущего года, по факту выделения краю дополнительных средств из федерального бюджета.



Вручая сертификат ветерану, Сергей Половников поблагодарил губернатора Пермского края Максима Решетникова и краевое правительство за помощь в решении вопроса и подчеркнул, что получение жилищного сертификата стало заслуженным подарком для Людмилы Александровны, 17 сентября отметившей 90-летний юбилей.



Участницу войны тепло поздравила с получением сертификата заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе. На текущий момент министерством ведется работа по оказанию помощи в подборе оптимально комфортной квартиры для Людмилы Александровны.



Следует отметить, что исполнение федерального законодательства (Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ) по оказанию мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны находится на особом контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.



Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 1 458 288 рублей Людмиле Александровне Гришаковой представлена Распоряжением правительства Пермского края от 31 октября 2018 № 271 «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилых помещений участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий».