В Перми стартовало строительство школы на 1225 мест

17:31 | 9.11.2018

В рамках соглашения между правительством Пермского края, администрацией Перми и компанией-застройщиком «Сатурн-Р» в микрорайоне Красные Казармы началось строительство новой школы.



В микрорайоне Красные Казармы уже несколько лет ведется активная жилая застройка, в связи с чем существует потребность в новых социальных объектах. Строительство первого уже началось. Площадь школы составит 25 тысяч кв. метров, она станет самой большой в Свердловском районе города.



– К концу 2019 года в микрорайоне будут возведены школа на 1225 учебных мест и 2 детских сада. Один детский сад на 100 детей будет построен отдельным корпусом, другой расположится в одном из жилых домов, строительство которого сейчас ведется. В последующем все три объекта образования будут переданы в собственность муниципалитета. Также на территории микрорайона появится еще три частных сада, – отметил учредитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.



Напомним, что строительство новых школ – приоритетный проект главы Перми Дмитрия Самойлова. Так, в 2015 году открылся новый корпус Дягилевской гимназии. В 2016 году впервые за 18 лет была открыта новая современная школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский на 1200 мест. В 2017 году были открыты капитально отремонтированные школы № 14 в Кировском районе и «Город дорог» в Мотовилихе. В этом году приняли учеников корпуса-тысячники школ № 42 и № 59 в Свердловском и Дзержинском районах.



В апреле этого года краевые и городские власти, ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность Перми объектов социального назначения в микрорайоне Красные Казармы.



Ранее власти города и края проводили рабочие встречи с представителями застройщиков Прикамья. На них обсуждалась потребность в разработке стратегии реализации в регионе программ комплексной застройки, развития застроенных территорий и формирования комфортной городской среды.



Кроме того, в сентябре 2017 года региональные власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование помимо парка у жилого комплекса «Гулливер» дошкольное образовательное учреждение на 160 мест. В марте этого года была открыта спортивная площадка возле школы № 9. Спортобъект был безвозмездно передан школе благодаря сотрудничеству правительства Пермского края, администрации Перми с группой компаний «КОРТРОС». Также компания выкупила и передала муниципалитету земельный участок рядом с гимназией № 17 под строительство нового корпуса образовательного учреждения.