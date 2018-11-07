В Перми пройдет бесплатный семинар для заказчиков и предпринимателей по работе на Портале поставщиков

14:47 | 9.11.2018

21 ноября в Перми состоится открытая встреча для предпринимателей и заказчиков Прикамья по работе на Портале поставщиков (zakupki.mos.ru/#/region). Эксперты сферы закупок расскажут о процессе регистрации на интернет-ресурсе, проведут показательную котировочную сессию, закупку с единственным поставщиком, продемонстрируют весь путь заключения контракта онлайн. Кроме того, во время семинара представят наиболее распространенные ошибки, допускаемые заказчиками и поставщиками при работе на Портале поставщиков.



Программа открытой встречи разделена на два блока – теоретическую и практическую части. Спикерами семинара выступят заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей Данилов, заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павел Заргарян, руководитель группы поддержки Портала поставщиков «Аптайм24» Александр Грибанов, главный специалист ГБУ города Москвы «Сервисный центр 44» Артем Костюченко.



С подробной программой семинара можно ознакомиться на официальном сайте министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (mrks.permkrai.ru/about/news/2938).



Организаторы мероприятия – департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.



Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по совершенствованию сферы закупок. Усиление контроля за проведением госзакупок – одна из ключевых задач краевого правительства. Это необходимо для эффективного и прозрачного расходования бюджетных средств.