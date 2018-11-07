В пермском Доме художника откроются сразу две выставки

14:21 | 9.11.2018

13 ноября в 16:00 в Доме художника (улица Максима Горького, 27) состоится открытие выставки произведений Галины Хоменко и работ Алексея и Елены Пихтовниковых.



Пермское отделение Союза художников России продемонстрирует пермякам две юбилейные выставки – графика Галины Хоменко и камнерезов Алексея и Елены Пихтовниковых.



По словам искусствоведа Ольги Власовой, у известного пермского художника Галины Петровны Хоменко яркий темперамент и узнаваемый почерк. Окончив Московскую государственную художественно-промышленную академию им. Строганова как мастер декоративно-прикладного искусства, Галина Хоменко работает сегодня в популярных техниках пастели и акварели. С помощью этих технических средств она создает необыкновенно красивую и тонкую графику, которая воплощает самые яркие впечатления от реальности. У Хоменко много листов, привезенных из дальних поездок в Европу, Азию и Австралию.



– Колористический дар мастера выплескивается в этих произведениях сильно и энергично, словно ветер странствий сдувает с лика природы серую пленку обыденности, открывая взору необычную красоту диковинных фруктов, дальних морей и раскидистых пальм. Но так же неутомимо она путешествует по родной уральской земле, запечатлевая крутые изгибы Вишеры, горные хребты или живописные селения на реке Чусовой, – отмечает Ольга Власова.



Алексей и Елена Пихтовниковы продолжают традиции знаменитых камнерезных промыслов Предуралья. На выставке будет представлено около 30 скульптур малых форм. Это преимущественно анималистический жанр, в котором работает большинство нынешних резчиков. Оба мастера предпочитают мягкие гипсы – ангидрит и кальцит, используя неповторимую текстуру и фактуру этих природных уральских камней. Выразительные образы поражают разнообразием и неизменной точностью в передаче характерных черт облика и повадок животных.



Выставка будет работать до 3 декабря.