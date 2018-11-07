Пермь: новости дня
12:26 | 9.11.2018
Жители Прикамья предложили 448 проектов по решению локальных задач
Всего в министерство территориального развития Пермского края поступило 448 проектов от жителей региона. Из них 307 — для реализации в рамках инициативного бюджетирования, 141 — с помощью механизма ТОС. Распределение средств на реализацию гражданских проектов станет возможным после подведения итогов, которое запланировано до 29 ноября 2018 года.
Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал положительный эффект от реализации гражданских проектов. В рамках территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования жители могут самостоятельно определять, что для них нужнее сейчас, готовить проект и контролировать его реализацию.
Традиционно наиболее популярными направлениями проектов ТОС и ИБ являются благоустройство памятников ВОВ и строительство, ремонт наружных сетей водопроводов; по проектам ТОС – обеспечение условий для организации первичных мер пожарной безопасности и создание, ремонт спортивных площадок.
Напомним, в прошлом году по результатам конкурса победителями признаны 102 проекта инициативного бюджетирования с краевым софинансированием 96,5 млн рублей, 68 проектов ТОС с общим объемом субсидирования из бюджета региона 20 млн рублей. Проекты реализованы в этом году.
На реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2019 году планируется направить 108 млн рублей, на проекты ТОС – 20 млн руб.
© «Вечерние Ведомости»
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