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Пермь: новости дня


23:08 | 8.11.2018

Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжат стратегическое партнерство

8 ноября в стенах нового здания ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в присутствии полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова состоялось подписание Протокола о взаимодействии между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Игорь Комаров отметил, что группа компаний находится на передовых рубежах по части цифровизации и автоматизации рабочих процессов. «Использование современных технологий позволяет не только повышать эффективность, но и обеспечивать безопасность работы. Видно, что сотрудничество «ЛУКОЙЛа» и Пермского края выстроено на многие годы вперед. Виден фундаментальный подход к образовательным процессам, выстроена работы с местными вузами, что позволяет готовить специалистов высокого уровня. Есть надежда, что здесь будут воспитаны лучшие специалисты, у которых будет больше возможностей реализовать свои исследовательские амбиции именно в Перми», — подчеркнул полпред президента.

В новом здании научного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» будут работать порядка 850 высококвалифицированных сотрудников. Они обеспечивают подразделения «ЛУКОЙЛа» по всей стране проектно-сметной документацией приоритетных проектов, ведут научно-техническое сопровождение освоения месторождений, подсчет геологических запасов ресурса и многое другое.

Как отметил губернатор Максим Решетников, внедряемые «ЛУКОЙЛом» цифровые разработки по большей части имеют российское и пермское, в частности, происхождение. «Компания активно двигается в цифровом развитии – большая часть этой работы выполняется подразделениями «ЛУКОЙЛа», которые базируется в Перми. Центр компании, базирующийся в Перми, является примером уникального сочетания научного подхода с современными технологиями, — обозначил губернатор. – Развитие научного центра именно в Перми обеспечит спрос на специальности, связанные с информационными технологиями в наших вузах и обеспечит будущих специалистов рабочими местами».

Комментируя подписание документа, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что компания сотрудничает с регионом уже более 10 лет. «Мы организуем совместную работу по решению самых важных социальных вопросов в крае. Между компанией и регионом есть понимание», — подчеркнул Вагит Алекперов.

Согласно Протоколу о взаимодействии в регионе при поддержке «ЛУКОЙЛа» продолжится создание комфортной среды в городах и селах, приведение в нормативное состояние дорог, развитие сельских домов культуры, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Особое внимание планируется уделить доступности образования и спорта. Кроме того, на следующий год компания продолжит поставлять природный газ в Чернушинский, Куединский, Кунгурский, Осинский районы, а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей края горюче-смазочными материалами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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