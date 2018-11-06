Пермь: новости дня
19:09 | 8.11.2018
Пермским нефтепереработчикам вручили государственные награды
«Сегодня мы отмечаем 60-летие одного из самых высокотехнологичных предприятий российской нефтепереработки. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — предприятие, которое играет важную роль в жизни Пермского края в качестве одного из крупнейших налогоплательщиков, работодателей. Умение сочетать экономические интересы и высокую социальную ответственность при ведении бизнеса — характерная черта группы компаний «ЛУКОЙЛ». И это, на наш взгляд, может служить примером для многих организаций, работающих в отраслях экономики округа. Уважение вызывает, что развитие социальных и благотворительных программ является одной из наиболее значимых стратегических задач компании, позволяющее успешно выстраивать партнерские отношения с органами государственной власти, с муниципалитетами и населением. Развитие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», достижение предприятием высоких показателей невозможно без людей, вкладывающих душу в свою работу», — сказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил 16 государственных наград, в частности, знаки почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» и удостоверения к ним, Почетную грамоту президента РФ, Благодарность президента РФ, Благодарственное письмо полномочного представителя президента в ПФО, Почетную грамоту Министерства энергетики РФ.
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сегодня коллективу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по силам выполнение самых сложных производственных задач. «Не так часто сталкиваешься с ситуацией, когда лозунг компании соответствует духу. Мы говорим «опережая время». Действительно, «ЛУКОЙЛ» первым добился такой глубины переработки, такого большого процента экспорта. Вы действительно постоянно занимаетесь самым сложным — улучшением собственной деятельности. Вас не удовлетворяют собственные достижения, пускай даже они самые лучшие в отрасли. Вы постоянно движетесь вперед. Отдельные слова благодарности компании за то, что ПАО «ЛУКОЙЛ» не остается в стороне от социально-экономического развития края. В свое время ПНОС дал жизнь целому району города Перми — Индустриальному. И сегодня, продолжая развиваться, вы строите социальные объекты — за это слова благодарности от жителей Пермского края», — сказал губернатор.
Максим Решетников наградил Благодарственным письмом губернатора Пермского края начальника отдела реализации продукции и услуг ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Е. Жуйкову, оператора технологических установок производства компонентов масел Е. Карташова, оператора технологических установок производства по первичной переработке нефти Е. Костарева, начальника производства глубокой переработки нефти Р. Шнепста. Почетным дипломом правительства Пермского края награжден коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Награда вручена генеральному директору предприятия С. Андронову.
Также группе работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» вручены корпоративные награды ПАО «ЛУКОЙЛ». Их вручил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
По словам президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, сегодняшнее поколение нефтяников чтит трудовой подвиг предшественников. «Для нас, нефтяников, этот день очень трогательный. За время работы завода через его проходные прошло шестьдесят тысяч человек. Строительство предприятия было действительно трудовым подвигом. И мы с огромным уважением сегодня вспоминаем ветеранов, благодаря труду которых был создан ПНОС. Предприятие будет и дальше развиваться на благо России и Пермского края», — сказал он.
© «Вечерние Ведомости»
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