Пермская гимназия № 2 победила на всероссийском конкурсе в Сочи

17:40 | 8.11.2018

В Сочи состоялся финал III Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного (социального) учреждения. Пермский край на всероссийском уровне представила гимназия № 2.



В финальном этапе приняли участие более 50 организаций из 37 регионов страны, в том числе образовательные учреждения из Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кировской, Рязанской, Самарской, Ленинградской, Хабаровской, Иркутской областей, а также представители Республики Саха (Якутия). Пермский край на всероссийском уровне представила гимназия № 2.



Представители образовательного учреждения выступили с темой «Бережливая школа» и получили диплом лауреата I степени в номинации «Лучший инновационный проект».



Напомним, гимназия № 2 является одной из десяти уникальных школ города Перми. Здесь школьников обучают методам бережливого производства. Ученики пробуют себя в таких специальностях, как инженер-конструктор, мастер производства, IT-специалист, логист. В уникальном Восточном центре ребята изучают китайский, японский и корейский языки с выдачей сертификатов международного уровня. Партнерами школы являются группа предприятий «ПЦБК», а также Toyota Engineering Corporation.



Смотр-конкурс был организован по шести категориям: дошкольное образование, профессиональное образование, физическая культура и спорт, социальные учреждения, культура и учреждения дополнительного образования, а также общее и среднее образование. Конкурс проводился в два этапа. В первом туре были отобраны презентации, а в финале представители социальных и образовательных учреждений защищали свои проекты.