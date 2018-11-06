Пермский край возглавил группу регионов России со средней социально-политической устойчивостью

17:12 | 8.11.2018

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам октября 2018 года. С результатом 6,9 балла Пермский край упрочил свою позицию и стал лидером группы регионов со средней устойчивостью. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг региона вновь повысился на 0,1 балла.



Отметим, позитивная динамика Пермского края в рейтинге социально-политической устойчивости наблюдается с марта 2017 года. Тогда Прикамье находилось в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 балла.



В группу со средней социально-политической устойчивостью входят более 10 регионов России, в том числе Московская, Тверская, Ростовская и Нижегородская области.



Среди позитивных событий октября в Прикамье аналитики отметили обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым хода подготовки «дорожной карты» по взаимодействию СИБУРа с промышленным комплексом Пермского края; решение Фонда развития промышленности РФ о финансировании инвестиционных проектов АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «НПО «Искра» и ООО «НПФ «Феникс» на общую сумму 806 млн рублей. Также аналитики отметили визит в регион японской делегации с участием представителей 9 компаний, работающих в Москве, выразивших готовность к сотрудничеству с предприятиями Пермского края, и позиции региона в исследованиях «РИА Рейтинг».



Фонд «Петербургская политика» – ведущий российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Рейтинг фонда «Петербургская политика» ежемесячно публикуется с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.