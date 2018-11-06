Экс-министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев предстанет перед судом

16:01 | 8.11.2018

Закончено расследование уголовного дела по обвинению бывшего министра транспорта Пермского края в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что с декабря 2015 года по март 2016 года министр получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки 8,4 млн рублей. Это была плата за способствование в получении и гарантированной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более двух миллиардов рублей. Взятку замаскировали под покупку у министра его квартиры в Тюмени по завышенной цене – за 28 млн. Взятка составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью объекта недвижимости. Получив взятку, чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями и используя их вопреки интересам службы, принял меры, чтобы отстранить от участия в торгах за право заключения контракта на строительство организацию-конкурента.



В ходе расследования, чтобы обеспечить исполнение наказания в виде штрафа, которое может назначить суд, следователь наложил арест на денежные средства обвиняемого – 745 тысяч рублей.



Уголовное дело будет направлено в суд после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения.