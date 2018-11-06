Творческая делегация Перми отправилась в Оксфорд

15:25 | 8.11.2018

В преддверии 100-летия окончания Первой мировой войны в Оксфорде (Великобритания) 11 ноября состоятся торжественные мероприятия с участием делегаций городов-побратимов Оксфорда. Пермь – один из них.



Пермь представит театр «Балет Евгения Панфилова». Он выступит в совместной молодежной творческой постановке «Мы поднимаемся».



Молодежный театр «Пегас» Оксфорда работает в партнерстве с молодежью из городов-побратимов Оксфорда. В результате создается новый спектакль, вдохновленный рассказами, стихами и песнями со всего мира о том, что нужно, чтобы противостоять страхам и отстаивать свои права. Это дань уважения бесстрашным людям во всем мире, которые сталкиваются с несправедливостью и сопротивлением.



Используя стихотворение Майи Анжелу «Я поднимаюсь» и скульптуру Кристен Висбал «Бесстрашная девочка» в качестве отправной точки для вдохновения, а также рассказы об избирательном праве для женщин, этот спектакль будет исследовать демократические права людей в разных культурах.



В период подготовительной работы в своей стране с сентября по ноябрь 2018 года каждая творческая группа выполняла творческие задачи, на основе которых подготовлен 10-минутный фрагмент спектакля. Номер от каждого города-побратима будет включен в финальное выступление, которое представят оксфордской публике 10 ноября. 11 ноября, в День памяти погибших в войнах, пермская делегация примет участие в церемонии возложения венков.



Для артистов театра «Балет Евгения Панфилова» это будет первый визит в английский город-побратим, но они уже имеют опыт совместного творчества с английскими коллегами. Так, в сентябре 2018 года во время проведения в Перми III Международного фестиваля городов-побратимов «Мы вместе» пермские танцовщики работали совместно с хореографами оксфордского театра современного танца «Справедливость в движении».