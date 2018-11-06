Пермь: новости дня
13:09 | 8.11.2018
Завтра в «Горьковке» можно будет получить юридическую помощь
Юридическую помощь пожилым жителям Перми и Пермского края бесплатно окажут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Государственного юридического бюро Пермского края, министерства соцразвития Прикамья, пермского отделения Пенсионного фонда России, Государственной инспекции труда Пермского края, Росреестра Пермского края, Нотариальной палаты Пермского края, эксперты центра ГРАНИ, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, налоговой службы, министерства здравоохранения Прикамья, юридической клиники ПГНИУ.
При необходимости защиты прав юристы окажут содействие в подготовке обращений в адрес надзорных органов и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Место проведения: зал совещаний (2 этаж, левое крыло), для маломобильных граждан - общественная приемная (1 этаж). Тел. для справок: 236-20-99 (орготдел).
В воскресенье, 11 ноября, краевая библиотека им. Горького приглашает на Всероссийский географический диктант. Каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области географии. Приглашаются все желающие. Предварительная регистрация участников диктанта начнется с 11:00 в фойе Центра науки (правое крыло, 2 этаж). Сам диктант пройдет с 12:00 до 13:30.
Подробная информация о диктанте есть на официальном сайте акции dictant.rgo.ru. Для справок: 236-28-01 или centrnauk@gorkilib.ru.
Также 11 ноября немецкий читальный зал «Горьковки» приглашает на открытие плакатной выставки «LAUTSTARK!» («Во весь голос»), 16+. Она посвящена современной молодежной музыке Германии. С 11:00 до 12:00 состоится экскурсия, просмотр и обсуждение клипов, викторина, розыгрыш призов среди гостей, одетых в стиле «рок».
В 12:00 начнется немецкий разговорный клуб на тему «Рок-фестивали в Германии».
Вход на эти мероприятия бесплатный, но организаторы просят записаться по телефону 236-24-10 или на странице в соцсети немецкого зала библиотеки vk.com/dls_perm.
До конца ноября Горьковка приглашает на выставку батика художницы Эльвиры Нерловой «Горячий шелк». Батик - это ручная роспись по ткани с использованием специальных составов. По словам доктора искусствоведения Ольги Власовой, «батики решаются как станковые композиции, иногда их трудно отличить от живописных полотен. Несмотря на то, что батики Эльвиры похожи на картины, они сохраняют многие «коренные» свойства декоративно-прикладного искусства – обобщенность формы, стройность композиции, строгость цветового решения». Особое место в творчестве художницы занимает городской пейзаж. «Среди всех городских мотивов ее чаще всего привлекает отдельный архитектурный объект: каждый пейзаж посвящен какому-то одному памятнику, имеющему неповторимый облик и неизмеримую ценность. Многие батики Эльвиры привезены из дальних поездок. Целые серии возникли по впечатлениям от Парижа и регулярных поездок по Крыму, где вполне узнаваемые места соседствуют с незнакомыми, будто только что открытыми автором» (О. М. Власова). Эльвира Нерлова – художник-прикладник, работающий в разных материалах и техниках, преподаватель живописи, рисунка, композиции. Арт-фойе 3 этажа, левое крыло. 12+.
© «Вечерние Ведомости»
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