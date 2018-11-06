«Двойных» квитанций больше не будет: суд разрешил спор между ООО «УК «Мастер комфорта» и ООО «НОВОГОР-Прикамье»

12:52 | 8.11.2018

Несколько месяцев жители Мотовилихинского района Перми получали платежные документы одновременно от управляющей и ресурсоснабжающей организаций.



Инспекцией госжилнадзора Пермского края по результатам проведенных проверок управляющей организации были выданы предписания о прекращении предъявления собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах Мотовилихинского района города Перми платежных документов для внесения платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.



С 1 июня 2018 года договор холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный в целях предоставления собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах Мотовилихинского района города Перми коммунальных услуг между ресурсоснабжающей организацией ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ООО «УК «Мастер комфорта», расторгнут в одностороннем порядке по причине наличия задолженности управляющей компании.



Не согласившись с расторжением договора, ООО «УК «Мастер комфорта» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании недействительным одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения.



Определением Арбитражного суда Пермского края от 17 октября 2018 года (дело № А50-18558/18) производство по делу прекращено и сторонами утверждено мировое соглашение, по условиям которого управляющая организация должна в установленный срок совершить действия по перерасчету (исключению) начислений собственникам (пользователям) помещений многоквартирных домах платы за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, начисленной за период с 1 июня по 30 сентября 2018 года.



Информация о начисленных за период с 1 июня по 30 сентября 2018 года и фактически поступивших от собственников денежных средствах за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению будет предоставлена управляющей организацией в ООО «НОВОГОР-Прикамье». Согласно указанной информации, фактически поступившие в управляющую организацию от собственников денежные средства за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению будут перечислены в ресурсоснабжащую организацию.



Начальник Инспекции Александр Евсюков отмечает, что собственники (пользователи) помещений в многоквартирных домах, производившие оплату за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в период с 1 июня по 30 сентября в ООО «УК «Мастер комфорта», признаются надлежаще исполнившими обязанность по внесению платы за коммунальные услуги.