На пермской эспланаде началась подготовка к сборке главной елки

12:43 | 8.11.2018

На площадь перед Театром-Театром завозят оборудование и инструменты для сборки главной городской елки, которая станет центральным объектом главного ледового городка Перми. В ближайшее время специалисты приступят к подготовке площадки для ее установки.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики, на эспланаде начинаются подготовительные работы для сборки главной городской елки. В течение недели рабочим предстоит завезти на площадку оборудование, оградить рабочий периметр, защитить плитку от повреждений и приступить к установке бетонного основания и сборке каркаса ели. Планируется, что сборка каркаса ели продлится до 17 ноября, после чего начнутся работы по закреплению хвои, украшений и гирлянды. К 27 ноября планируется завершить пусконаладочные работы по настройке гирлянды.



Высота искусственной ели в этом году составит 22 метра. Для ее оформления будет заказан новый вид украшений: светящиеся звезды размером от 0,5 до 1 метра. Работы планируется завершить к 28 ноября.



Напомним, этой зимой главный ледовый городок Перми будет называться «Ветер с востока». На 1500 квадратных метрах будут возведены 8 ледовых объектов, посвященных культурным символам стран Восточной Азии. Комплекс начнет работу 30 декабря.