Пермь: новости дня
12:30 | 8.11.2018
Валерий Сухих представил в Самаре пермский опыт патриотического воспитания
В работе Ассоциации принял участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, который отметил необходимость серьезного анализа региональных систем патриотического и нравственного воспитания молодежи и оценки их эффективности, в том числе с точки зрения нормативно-правового обеспечения.
В Пермском крае ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Формируются организации дополнительного образования – музеи, клубы, поисковые отряды, военно-спортивные и патриотические лагеря, а также развиваются детско-юношеское движение «ЮНАРМИЯ», волонтерское и кадетское движения. Важнейшим направлением является работа образовательных учреждений кадетского профиля. Это – кадетский корпус Приволжского федерального округа, кадетские школы муниципального уровня и кадетские классы в 25 муниципальных образованиях Пермского края.
Валерий Сухих подробно рассказал приволжским коллегам о практиках, которые существуют в Законодательном собрании Пермского края и направлены на патриотическое воспитание молодежи. Он особо отметил уникальные региональные «Путешествие по Пермскому краю» и «Будущие законодатели Пермского края».
«Ребята узнают и заново открывают для себя родные места, осознают, что им есть что любить и чем гордиться, появляется желание и мотивация делать что-то полезное на благо своей малой родины, – отметил председатель Законодательного собрания. – Мы организуем форумы, семинары, собирая сотни неравнодушных и креативных педагогов из разных территорий Прикамья. Это целая система, которая позволяет реализовать новые, массовые формы патриотического воспитания юного поколения, в том числе используя такие современные технологии».
Традиционно по итогам заседания Ассоциации его участники приняли рекомендации. Среди рекомендаций Государственной Думе – ускорить рассмотрение проекта Федерального закона «О патриотическом воспитании в РФ», направленного на систематизацию правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с патриотическим воспитанием граждан России. Региональным парламентам члены Ассоциации рекомендовали урегулировать в региональном законодательстве вопросы создания в общеобразовательных организациях «кадетских» классов в муниципальных образованиях.
Региональные законодатели приняли также участие в Параде Памяти, который ежегодно в этот день проводится в Самаре и посвящается военному параду 1941 года.
© «Вечерние Ведомости»
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