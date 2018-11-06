Пермь: новости дня
10:23 | 8.11.2018
В Прикамье запустят цифровые образовательные сервисы для начальных классов
«Цифровой мир – это уже реальность. «Цифра» расширяет наши возможности, дает шанс говорить на одном языке с большим миром. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Это одно из требований современного мира – musthave. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры – смелые, амбициозные, нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Чтобы успешно решить эту задачу, мы добиваемся увеличения цифр приема в вузы и колледжи, запускаем проект по созданию IT-университета. Нужно привлекать к обучению и крупнейшие компании. Мы должны активнее использовать цифровые инструменты в учебном процессе. Обновляем компьютерный парк школ, к 2020 году качественная связь и интернет появятся в 100 % школ и техникумов. Но не все школы, даже при наличии каналов интернета, используют эти возможности. А без новых преподавательских компетенций мы не сможем быть цифровыми лидерами. Наше образование должно обеспечить качественное образование человека в цифровой экономике».
В рамках конференции состоялось подписание меморандума о развитии цифровых образовательных сервисов между правительством Пермского края и компанией «Яндекс». Подпись под документом поставили министр образования Пермского края Раиса Кассина и заместитель генерального директора по кадрам и образованию «Яндекса» Сергей Чернышёв.
На территории региона предполагается реализация проектов «Цифровые технологии в образовательном процессе» и «Подготовка кадров для цифровой экономики». В 2018–19 учебном году в школах региона стартует апробация «Яндекс.Учебника» – цифрового образовательного сервиса для учителей начальных классов. Кроме того, начал свою работу сервис «Яндекс.Лицей» – курсы по программированию для учеников 8–9-х классов.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что современные электронные ресурсы и онлайн-сервисы повысят качество знаний учеников и сделают учебный процесс продуктивнее: «Образование становится все более цифровым, и с помощью различных электронных сервисов, в том числе сервисов «Яндекс», в школах вырастет эффективность обучения. Соглашение не имеет экономической составляющей, это взаимовыгодное сотрудничество, где мы получаем современные образовательные сервисы, а «Яндекс» – оперативную обратную связь».
«Яндекс.Учебник» – это сборник заданий по математике и русскому языку для 2–4-х классов, разработанных с учётом образовательных стандартов для начальной школы (ФГОС НОО). Сервис помогает учителю находить задания как для всего класса, так и для отдельных учеников, составлять проверочные и домашние работы, а также следить за успехами учащихся. Задания проверяются автоматически, что избавляет учителя от рутинной работы и экономит его время. Сервис также анализирует выполнение заданий и собирает статистику, которая помогает выявить сложные темы и вовремя заметить трудности школьников. «Яндекс.Учебник» рекомендован АНО «Цифровая экономика» и обеспечивает защиту персональных данных.
«Команда «Яндекса» давно разрабатывает решения в области образования. Мы обратили внимание на начальную школу, где закладываются базовые знания, и поэтому собрали множество заданий по математике и русскому языку для удобства учителей и учеников в одном месте. Также мы создали проект «Яндекс.Лицей» – бесплатные курсы по программированию для учеников 8–9-х классов, интересующихся математикой и информационными технологиями. В «Яндекс.Лицее» можно получить базовые навыки программирования, которых хватит, чтобы уже в старших классах начать карьеру разработчика», – рассказал заместитель генерального директора по кадрам и образованию «Яндекса» Сергей Чернышёв.
В этом учебном году «Яндекс.Лицей» открылся на трех площадках Перми – Центр «Муравейник», Лицей № 1 и Компьютерная школа ПГНИУ. Из 671 заявки конкурсный отбор прошли 76 человек, которые в ближайшие два года будут изучать информатику и IT-технологии на углубленном уровне. На занятиях ученики осваивают языки программирования, которые одинаково востребованы в IT-компаниях и научной среде, и учатся применять полученные знания на практике. На курсах преподают опытные учителя, прошедшие обучение в компании «Яндекс».
© «Вечерние Ведомости»
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