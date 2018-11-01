Посольство России во Франции выясняет причины задержания Дмитрия Рыболовлева

21:12 | 7.11.2018

6 ноября в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Рыболовлев арестован в Монако. Сегодня выяснилось, что речь идет не об аресте, а о задержании пермского миллиардера – по местным законам, не более чем на 48 часов. Адвокаты задержанного выражают сожаление, что тайна следствия нарушена, сообщает РБК.



По данным этого источника, посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями. Однако официального ответа от властей княжества пока не поступало.



По версии адвокатов, Рыболовлев явился в полицейское управление Монако на допрос по повестке и дал показания. Дело касается вмешательства в частную жизнь и связано с использованием мобильного телефона его адвоката. В настоящее время оно оспаривается в кассационном суде Монако.