В Перми открылся второй класс Росгвардии

18:52 | 7.11.2018

В школе № 79 состоялось открытие второго в Перми класса Росгвардии. В рамках торжественного мероприятия прошла церемония посвящения в юные гвардейцы. Ранее, в апреле, в школе № 101 открыли первый класс Росгвардии.



Напутственные слова юногвардейцам и поздравления в их адрес прозвучали от заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Милейко, начальника Пермского военного института генерал-майора Владимира Купавского, депутата Государственной Думы РФ Алексея Бурнашова, депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Шатрова, заместителя главы администрации Перми Лидии Королевой, главы администрации Орджоникидзевского района Евгения Карабатова, депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова. Выступающие выразили признательность юногвардейцам за то, что они решили связать свою судьбу со служением Родине.



Создание специализированного класса стало возможным благодаря взаимодействию школы и Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, направленному на патриотическое воспитание подростков.



Учащиеся проявили большой интерес к движению «Юнармия» и с гордостью восприняли возможность обучения в классе Росгвардии.



Во время торжественной церемонии посвящения в гвардейцы клятву верности Отечеству принесли 32 восьмиклассника, которые являются членами Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».



– Сегодня знаменательный день не только для военного института и войск национальной гвардии в целом, но и для всего Пермского края, для России. Второй класс Росгвардии открывается в нашем Орджоникидзевском районе. Поздравляю всех родителей и ребят, решивших в столь раннем возрасте посвятить себя служению Родине. Да, поначалу придется непросто. Потому что в основе – порядок и дисциплина, спрос с воспитанников очень строгий. Но все это позволит ребятам сконцентрироваться на учебе и службе, научиться поддерживать друг друга в трудные моменты и стать сильнее духом, – подчеркнул Алексей Бурнашов.



В специализированном классе для юногвардейцев будут проходить уроки основ безопасности жизнедеятельности, истории России и занятия по патриотическому воспитанию. В классе установлены стенды, содержащие информацию о военной истории страны, галерея полководцев, оборудованы демонстрационные полки с литературой и видеоматериалами. Создание класса Росгвардии позволит выстроить эффективную систему патриотического воспитания в образовательном учреждении.



– Надеемся, что открытие в Перми классов Росгвардии послужит отличным примером для тех ребят, кому еще предстоит сделать свой выбор, – сказала Лидия Королева, отметив мужественное решение ребят посвятить школьные годы изучению основ военной службы.