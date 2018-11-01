На пермской набережной заканчивается устройство сетей водопровода и ливневой канализации

17:52 | 7.11.2018

В настоящее время идет монтаж сети наружного освещения, выполняется устройство подпорной стенки спортивной площадки для укрепления откоса железнодорожной насыпи.



Капитальный ремонт набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь» ведется с сентября 2018 года. Протяженность всего участка ремонта составляет более километра.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, близится к завершению устройство сетей водопровода и канализации. В настоящее время начаты работы по прокладке кабеля линий сети электроснабжения и наружного освещения, выполняется устройство подпорной стенки спортивной площадки для укрепления откоса железнодорожной насыпи, подготавливается основание для спортивной и детской площадок.



Напомним, что на этом участке набережной будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаундж-зона, зона проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом и портом Пермь.



На набережной будет высажено 236 полноценных крупномерных деревьев: сосна, ель, береза, ива, яблоня, ясень, также появится 5 454 кустарника – это дерен, пузыреплодник, рябинник, спирея, сирень, орех, гортензия, парковые розы и другие виды. Проект предусматривает обустройство лужаек и газонов, которые будут обеспечены автоматическим поливом, чтобы растения могли прижиться и расти дальше.



Пермскую набережную начали активно благоустраивать в 2016 году. Тогда был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади, построена ротонда. В 2017 году было обновлено покрытие променадной части участка до Коммунального моста, сделано освещение, отремонтирован пешеходный тоннель, оборудованы смотровые балконы.