В Пермской агломерации принят последний дорожный объект по федеральной программе

17:33 | 7.11.2018

Последний дорожный объект, отремонтированный в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Пермской агломерации, принят.



В Добрянском районе завершены работы по ремонту дороги, включенной в перечень объектов, подлежащих ремонту по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».



Работы завершены на дороге Пермь – Ильинский – Сенькино – Усть-Гаревая общей протяженностью чуть более 3 км. Ремонт выполняла компания ООО «ПРЗК Автобанстрой».



На объекте подрядчик произвел срезку старого асфальтобетонного покрытия, укладку новой дорожной одежды, формирование обочин.



Первые лабораторные испытания на объекте выявили несоответствие асфальтобетона по уплотнению на нескольких участках, вследствие чего подрядчику пришлось за счет собственных средств проводить повторное фрезерование и новую укладку асфальтобетона на этих участках. Повторные испытания подтвердили соответствие требованиям технического задания.



Приемочная комиссия из специалистов министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье» изучила представленные заказчиком документы, осмотрела дорожный объект. Замечаний по объекту не поступило. Отремонтированная дорога принята, акт приемки подписан.



Объект стал завершающим в перечне отремонтированных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Пермской агломерации.