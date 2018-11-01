Жители Прикамья могут обратиться в МФЦ вместо налоговой

17:23 | 7.11.2018

В многофункциональных центрах Пермского края стартовали Дни консультаций для налогоплательщиков.



Специалисты регионального управления Федеральной налоговой службы помогут посетителям МФЦ разобраться в порядке исчисления налогов физических лиц, расскажут о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученного дохода, проконсультируют по вопросам заполнения деклараций, познакомят с электронными сервисами и др.



В ноябре Дни консультаций налогоплательщиков пройдут в 7 пермских отделениях «Мои документы», а также в филиалах «Нытвенский», «Усольский», «Кизеловский», «Александровский», «Березниковский» и «Косинский».



С 1 по 30 ноября жителей Перми, желающих задать вопросы специалистам УФНС, ждут в следующих МФЦ:



- филиал «Центральный-2», ул. Куйбышева, 9 – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов;

- филиал «Индустриальный-2», ул. 9 Мая, 3 – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов;

- филиал «Мотовилихинский», ул. Уральская, 47а – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов;

- филиал «Орджоникидзевский», ул. Коспашская, 12 – еженедельно по понедельникам и пятницам с 12 до 17 часов;

- филиал «Свердловский», ул. Лодыгина, 28 – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов;

- филиал «Свердловский-2», ул. Бригадирская, 8 – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов;

- филиал «Кировский-3», ул. Федосеева, 7 – ежедневно с понедельника по пятницу с 12 до 17 часов.



Уточнить график проведения консультаций в краевых отделениях МФЦ можно по тел. 8-800-555-05-53 (звонок бесплатный).



Напомним, срок уплаты имущественных налогов для физических лиц истекает 3 декабря 2018 года. С недавнего времени получить налоговое уведомление жители Пермского края могут в любом отделении МФЦ. Заявителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Пакет документов сформирует специалист центра и передаст его в Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. По истечении 5 дней гражданин сможет получить уведомление, в котором будет указан объект налогообложения, сумма налога, а также срок его уплаты.