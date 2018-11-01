Пермь: новости дня
17:17 | 7.11.2018
Пермское предприятие получило сертификат Росавиации на производство компонентов авиационного двигателя ПД-14
Получение сертификата дает предприятию право на производство, модернизацию, техническое обслуживание и иную деятельность в отношении компонентов систем управления двигателями гражданских воздушных судов, в том числе одной из составных частей новейшего авиационного двигателя ПД-14 (электронного регулятора двигателя РЭД-14). Данные изделия подлежат обязательной сертификации в соответствии с требованиями авиационных правил.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что пермское двигателестроение является брендом региона и гордостью страны. Ключевая задача региональных властей – обеспечить кооперацию госкорпораций и пермских предприятий.
По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, АО «ОДК-СТАР» – передовое предприятие в области разработки и производства систем управления для отечественного двигателестроения. «Выданный Росавиацией Сертификат разработчика авиационной техники позволит пермскому предприятию эффективно применять накопленный за десятилетия опыт в гражданском секторе, выводя разработку и проектирование отечественных двигательных систем на новый уровень», – подчеркнул он.
Управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко отметил, что получение сертификата разработчика авиационной техники – значимое событие и для предприятия, и для страны: «Одобрение Росавиации позволяет и нам, и нашим партнерам по проекту создания двигателя ПД-14 перейти к следующему этапу – получению одобрительных документов в EASA при валидации Сертификата двигателя ПД-14».
Напомним, в октябре новый российский высокотехнологичный и конкурентоспособный авиационный двигатель ПД-14, разработанный пермскими моторостроителями, получил Сертификат типа. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации.
АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Расположено в г. Перми.
ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300. Создание базового двигателя ПД-14 – один из приоритетов госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:28 | 7.11.2018
Екатеринбургский «Дом контор» засветился в клипе The Beatles
22:05 | 7.11.2018
Екатеринбургские велосипедисты рискуют провалиться в фекалии
21:17 | 7.11.2018
Екатеринбуржец прокатился в такси с леопардом на коленях ВИДЕО
20:43 | 7.11.2018
Они снова здесь: в Екатеринбурге общественники прочесали Эльмаш в поисках просрочки
19:02 | 7.11.2018
В Екатеринбурге рабочие отстаивают 1,5-часовые очереди на проходной легендарного завода
18:52 | 7.11.2018
В Перми открылся второй класс Росгвардии
18:04 | 7.11.2018
Вывески на пермских зданиях проверяют на соответствие стандартам
17:52 | 7.11.2018
На пермской набережной заканчивается устройство сетей водопровода и ливневой канализации
17:46 | 7.11.2018
Зауральские полицейские накрыли крупную партию сигарет и алкоголя. Продукция нелегальная
17:40 | 7.11.2018
56-летняя екатеринбурженка обманом выманивала деньги у знакомых и получила за это пять лет колонии
17:40 | 7.11.2018
В Перми готовятся к резкому понижению температуры
17:25 | 7.11.2018
Объявлен конкурс концепций развития ЦПКиО им. Маяковского
17:23 | 7.11.2018
Жители Прикамья могут обратиться в МФЦ вместо налоговой
17:17 | 7.11.2018
Пермское предприятие получило сертификат Росавиации на производство компонентов авиационного двигателя ПД-14
16:58 | 7.11.2018
Депутат Госдумы РФ обратился к генпрокурору с просьбой разобраться с коллегой из Екатеринбурга
16:00 | 7.11.2018
В Екатеринбурге загорелась кровля оборонного завода «Вектор»
15:55 | 7.11.2018
Шумков планирует отбирать губернаторских стипендиатов в команду правительства Курганской области
15:35 | 7.11.2018
Потому что в России такого нет: гражданин Китая привёз в Екатеринбург 95 кг макарон
15:35 | 7.11.2018
Пермский школьник стал призером Всероссийского фестиваля ГТО
15:21 | 7.11.2018
11-летнего прикамца ударило током на трансформаторной подстанции
15:14 | 7.11.2018
В Екатеринбурге таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки
15:13 | 7.11.2018
В Перми продолжается строительство геронтологического центра
15:11 | 7.11.2018
Полицейские изъяли алкоголь из кальян-бара в Екатеринбурге
14:45 | 7.11.2018
Евгений Куйвашев дал поручения назначенному накануне руководителем аппарата губернатора Валерию Чайникову
14:04 | 7.11.2018
Следователи проводят проверку расходования средств Департаментом молодежной политики Свердловской области
13:49 | 7.11.2018
Московский «Крокус Сити Холл» останется позади: Евгений Куйвашев побывал на стройке конгресс-центра в Екатеринбурге
13:42 | 7.11.2018
На рекультивацию челябинской свалки потратят три миллиарда рублей
13:40 | 7.11.2018
Учащимся челябинского лицея устроили технотур по предприятиям РМК
13:36 | 7.11.2018
В Екатеринбурге талантливая молодежь посоревнуется в создании чат-ботов и других сервисов
13:27 | 7.11.2018
Более 50 тысяч свердловчан посетили площадки «Ночи искусств»
13:19 | 7.11.2018
В следующий этап конкурса управленцев «Лидеры России» прошли почти 1300 представителей Пермского края
12:51 | 7.11.2018
Глава аппарата думы Екатеринбурга ушла в отставку
12:42 | 7.11.2018
«Шериф» из Полевского, находящийся под следствием, уходит на пенсию
12:30 | 7.11.2018
Минтранс Пермского края учредил новое бюджетное учреждение
12:22 | 7.11.2018
В Перми состоится День иностранного студента
12:07 | 7.11.2018
В Екатеринбурге осудили «чёрного риелтора», вынудившего пенсионерку съехать с квартиры
11:42 | 7.11.2018
Прокуратура: решение о сносе дома ради строительства нового зала филармонии не принято
11:10 | 7.11.2018
«Уралуправтодор» предупреждает автомобилистов о снеге с дождём
11:04 | 7.11.2018
Оперативники ФСБ проводят обыски в кабинете начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова
10:33 | 7.11.2018
Свердловский депутат обратился к прокурору с просьбой провести аудит в ведомстве Глацких