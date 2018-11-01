Пермское предприятие получило сертификат Росавиации на производство компонентов авиационного двигателя ПД-14

17:17 | 7.11.2018

Пермское АО «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) получило сертификат Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на право разработки авиационной техники гражданского назначения.



Получение сертификата дает предприятию право на производство, модернизацию, техническое обслуживание и иную деятельность в отношении компонентов систем управления двигателями гражданских воздушных судов, в том числе одной из составных частей новейшего авиационного двигателя ПД-14 (электронного регулятора двигателя РЭД-14). Данные изделия подлежат обязательной сертификации в соответствии с требованиями авиационных правил.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что пермское двигателестроение является брендом региона и гордостью страны. Ключевая задача региональных властей – обеспечить кооперацию госкорпораций и пермских предприятий.



По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, АО «ОДК-СТАР» – передовое предприятие в области разработки и производства систем управления для отечественного двигателестроения. «Выданный Росавиацией Сертификат разработчика авиационной техники позволит пермскому предприятию эффективно применять накопленный за десятилетия опыт в гражданском секторе, выводя разработку и проектирование отечественных двигательных систем на новый уровень», – подчеркнул он.



Управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко отметил, что получение сертификата разработчика авиационной техники – значимое событие и для предприятия, и для страны: «Одобрение Росавиации позволяет и нам, и нашим партнерам по проекту создания двигателя ПД-14 перейти к следующему этапу – получению одобрительных документов в EASA при валидации Сертификата двигателя ПД-14».



Напомним, в октябре новый российский высокотехнологичный и конкурентоспособный авиационный двигатель ПД-14, разработанный пермскими моторостроителями, получил Сертификат типа. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации.



АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Расположено в г. Перми.



ПД-14 – базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300. Создание базового двигателя ПД-14 – один из приоритетов госпрограммы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».