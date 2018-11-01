11-летнего прикамца ударило током на трансформаторной подстанции

15:21 | 7.11.2018

6 ноября в поселке Дивья Добрянского района 11-летний ребенок проник в помещение трансформаторной подстанции и получил тяжелую электротравму. Мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу, состояние его оценивается как тяжелое.



Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.



Сейчас следствие устанавливает ответственных за безопасную эксплуатацию объекта электроснабжения. Действиям или бездействию этих людей будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.