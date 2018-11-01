Пермь: новости дня
15:13 | 7.11.2018
В Перми продолжается строительство геронтологического центра
Напомним, возведение социального учреждения началось в конце июня 2018 года. Сегодня здесь уже идут работы по возведению каркаса здания, который выполняется из монолита, прокладываются коммунальные сети, завершаются земляные работы и строительство пожарного резервуара.
«Важно подчеркнуть, что геронтологический центр – важный социальный объект. В целом по стране таких объектов всего лишь семь, в строительстве которых принимает участие Пенсионный фонд России. Поэтому ход строительства находится под постоянным контролем ПФР и Министерства труда и социальной защиты РФ», – говорит Станислав Аврончук.
На 1 ноября подрядная организация «Гаранстрой» фактически выполнила работы на сумму свыше 61 млн рублей. Согласно плану-графику до конца 2018 года объем финансирования выполненных работ должен составить 134 млн рублей.
По словам регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александра Бойченко, проектом предусмотрена вся необходимая реабилитационная, рекреационно-оздоровительная и медицинская база, а также места для отдыха и занятий спортом. Учреждение рассчитано для проживания 150 человек, а услуги по реабилитации в год смогут получать не менее 500 граждан пожилого возраста.
«С 2015 года в учреждениях социального обслуживания Пермского края внедряются индивидуальные программы ухода за пожилыми людьми, которые основываются на израильском опыте. И в новом центре все будет предусмотрено с учетом международных стандартов, чтобы гражданам старшего поколения было комфортно жить, проводить совместный досуг», – отметил Александр Бойченко.
Общая стоимость строительства геронтологического центра – 222 млн 738,6 тыс. рублей, которые выделены из бюджета Пермского края и из средств Пенсионного фонда РФ. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.
Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.
© «Вечерние Ведомости»
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