В следующий этап конкурса управленцев «Лидеры России» прошли почти 1300 представителей Пермского края

13:19 | 7.11.2018

Количество участников конкурса управленцев «Лидеры России», которые в течение октября прошли первый этап – регистрацию и допуск к дистанционному тестированию, – составило с учетом иностранных участников 91 445 человек. Из них 1278 – представители Пермского края. Наш регион стал пятым среди субъектов Приволжского федерального округа по числу участников, прошедших первый этап отбора.



Рейтинг активности в Приволжском федеральном округе возглавляет Самарская область с 19,07 % участников. Следом идут Республика Башкортостан (16,21 %), Нижегородская область (14,32 %), Республика Татарстан (11,96 %), Пермский край (7,84 %), Саратовская область (6,06 %), Удмуртская Республика (4,78 %), Оренбургская область (4,22 %), Чувашская Республика (3,44 %), Ульяновская (3 %), Кировская (2,81 %), Пензенская (2,66 %) области, Республики Мордовия (2,32 %) и Марий Эл (1,31 %).



4 ноября стартовал второй этап конкурса управленцев «Лидеры России» – дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых оценят интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников.



Участники будут выбывать из конкурса после каждого тестового блока. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы. Этот этап конкурса пройдет во всех федеральных округах РФ в январе – феврале 2019 года. Перед началом оценочных мероприятий участники конкурса пройдут повторное контрольное тестирование в присутствии экспертов, чтобы подтвердить свой результат. Победители полуфиналов встретятся в марте на финале конкурса.



Напомним, заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» направили более 3200 жителей Пермского края. Всего за две недели организаторам поступило более 227 тысяч заявок. В прошлом году полуфиналистами конкурса стали 29 жителей Прикамья, 3 из которых стали победителями.



Конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».