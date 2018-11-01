В Перми состоится День иностранного студента

12:22 | 7.11.2018

16 ноября во Дворце молодежи (улица Петропавловская, 185) состоится социально-правовой форум #WelcomeDay, который соберет на своей площадке 500 студентов разных культур и национальностей.



В Перми на сегодняшний день проживает и обучается свыше двух тысяч иностранных студентов, и ежегодно эта цифра увеличивается. Большинство из приезжих ребят не владеют русским языком, мало знакомы с законами нашей страны.



Благодаря форуму иностранцы смогут узнать правила этикета принимающей стороны; свои права и обязанности; познакомиться с представителями правозащитных организаций; получить информацию о возможностях развития Перми в образовательной, культурной, спортивной и других сферах жизни.



Завершением форума станет концертная программа, которая будет состоять из нескольких блоков: викторины, где каждый участник сможет приобрести памятные подарки, и вокально-хореографических постановок лучших коллективов города и края.



Отметим, проект является одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Организатором мероприятия выступает региональное отделение «Молодой Гвардии» в Пермском крае. Партнеры события – аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю, Дворец молодежи, Молодежный парламент города Перми.