Штангист из Чусового Артем Окулов завоевал золото чемпионата мира

22:18 | 6.11.2018

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Ашхабаде. Представитель Пермского края Артем Окулов стал лучшим в весовой категории до 89 кг.



Чусовлянин по сумме результатов в рывке и толчке взял вес 372 кг, опередив на 1 килограмм ближайших соперников – атлетов из Белоруссии и Грузии.



Добавим, что на счету Артема уже есть «золото» мировой чеканки, добытое в 2015 году в Хьюстоне. Таким образом, Окулов первым из прикамских тяжелоатлетов стал дважды чемпионом мира.