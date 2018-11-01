Беспилотники будут следить за сохранностью лесов Пермского края

18:28 | 6.11.2018

В Пермском крае завершилась поставка беспилотных летательных аппаратов в лесничества. Сотрудники лесничеств прошли обучение по пилотированию квадрокоптеров в Пермском лесопожарном центре и готовы приступить к работе, сообщает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Всего было закуплено и направлено в лесничества 26 летательных аппаратов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в контроле за лесными ресурсами региона делается ставка на современные технологии. В частности, пилотный проект по оперативному мониторингу лесов реализуется в Добрянском районе. Умные технологии позволяют существенно сократить сроки выявления незаконных рубок и пожаров.



Отметим, ранее аппаратно-программным комплексом «Лесохранитель.Финист» пользовались в лесопожарном центре. Здесь система применяется с 2016 года и уже доказала свою эффективность. Теперь и сотрудники лесничеств смогут оперативно выявлять и осматривать незаконные вырубки леса, измерять площадь лесных пожаров, проводить лесопатологическое обследование ветровалов и буреломов.



«В Пермском лесопожарном центре данная система работает уже второй год. В пожароопасный сезон через интерфейс системы «Лесохранитель» в режиме реального времени сотрудники получали фото-, видеоинформацию с беспилотников. Данный подход позволил повысить качество проведения наземного мониторинга лесов, своевременно обнаруживать лесные пожары на малых площадях», — отмечает и. о. замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Марина Трунина. За 2 года работы с системой «Лесохранитель» Пермский лесопожарный центр отработал порядок согласования разрешений на вылеты с Екатеринбургским зональным центром Единой системы организации воздушного движения в рамках новых изменений в Воздушном кодексе Российской Федерации.



Комплекс состоит из квадрокоптера модели Phantom 4 PRO, защитного рюкзака, планшета с чехлом, запасной батареи и автомобильного зарядного устройства для ее зарядки в условиях леса. Приложение позволяет прокладывать автоматические маршруты полета квадрокоптера.