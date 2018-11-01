В Перми начинается реконструкция улицы Революции

18:19 | 6.11.2018

С 10 ноября подрядная организация приступит к строительству коллектора ливневой канализации. В связи с этим будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, первый этап масштабных работ по реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской подразумевает работы на протяжении трех кварталов: от улицы Сибирской до улицы Куйбышева. На этом участке будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Сейчас на этом участке одностороннее движение. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств.



Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.



На этом участке улицы Революции будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Также появится новое освещение и будут проведены работы по озеленению территории. Планируется, что ремонтные работы продлятся до декабря 2019 года.



С 10 ноября по 31 января будет введено ограничение движения по нечетной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы Революции до улицы Екатерининской. По этой улице движение транспорта будет обеспечено в направлении реки Камы. При этом движение транспорта по улицам Екатерининской, Луначарского, Пушкина и Революции на пересечении с улицей Куйбышева будет сохранено. На этом участке будут проводиться работы по строительству коллектора ливневой канализации. Сейчас на этом участке нет ливневки и перехватывающих дождеприемных колодцев. Строительство коллектора ливневой канализации позволит прекратить скопление осадков, которые стекались на улицы Ленина и Петропавловскую.



Параллельно будут вестись работы по строительству коллектора ливневой канализации на парковочном пространстве улицы Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.