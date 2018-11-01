За два месяца ИГЖН помогла вернуть жителям Пермского края 3,308 млн рублей за коммунальные услуги

17:18 | 6.11.2018

В результате проведения проверок правомерности начисления платы за жилищные и коммунальные услуги только в сентябре – октябре 2018 года в пользу граждан произведен перерасчет размера платы на сумму 3,308 млн рублей.



В Инспекции госжилнадзора отмечают, что в сфере начисления платежей чаще всего фиксируются следующие нарушения: использование неверной общей площади помещений в многоквартирном доме, завышение объема потребления тепловой энергии, определенной исходя из показаний общедомового прибора учета. Всем управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям поставлена задача обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего жилищного законодательства, в том числе создать условия информационной открытости для граждан – потребителей коммунальных услуг.



Всего за два месяца 2018 года в Инспекцию госжилнадзора Пермского края поступило 2815 обращений граждан. Актуальными темами обращений остаются вопросы технической эксплуатации жилищного фонда, управления жилищным фондом, правильности начисления платы за жилищные и коммунальные услуги.



По итогам проверочных мероприятий в рамках лицензионного контроля и жилищного надзора в указанный период текущего года Инспекцией выявлено 724 нарушения, выдано 357 предписаний на устранение нарушений.



В эти месяцы за счет уплаты наложенных Инспекцией штрафов поступило в бюджеты муниципальных районов и городских округов Пермского края 6,193 млн рублей.



По словам начальника Инспекции госжилнадзора Александра Евсюкова, на ИГЖН лежит большая ответственность в вопросах защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жители обращаются в жилищную инспекцию за помощью, и это говорит о доверии людей.