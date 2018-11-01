Прикамье вошло в пятерку регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО

17:13 | 6.11.2018

Министерство экономического развития России составило рейтинг субъектов страны по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Согласно опубликованным данным, Пермский край вошел в пятерку регионов-лидеров в рейтинге субъектов Российской Федерации, в котором оценивалась реализация механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.



О необходимости оказывать необходимую поддержку некоммерческим организациям заявлял президент России Владимир Путин во время ежегодного послания. По его словам, широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции – особая примета нашего времени. Призывы в социальных сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение больных, на помощь детям быстро находят отклик.



Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ (42,84 балла), Хабаровский край занял второе место (37,24 балла), Республика Саха (Якутия) – 3-е место (35,23 балла); далее – Самарская область (34,67 балла) и Пермский край (32,72 балла). Исследование опубликовано Министерством экономического развития Российской Федерации. Анализ данных показателей рейтинга проведен Центром «Грани» (г. Пермь).



Подведены итоги по отдельным показателям рейтинга. Так, по показателю «Средняя доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере» 1-е место у Пермского края (18,2 % – средняя доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере).



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что некоторые актуальные вопросы развития региона были решены в том числе именно некоммерческими или общественными организациями и те инновации, которые приживаются, развивают социальную систему внутри региона.



Подробно результаты рейтинга будут обсуждаться на Всероссийской конференции Минэкономразвития России «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» в декабре 2018 года.



Отметим, проекты некоммерческих организаций Пермского края традиционно получают президентские гранты. Так, по итогам второго конкурса 2018 года Пермский край получит почти 160 млн рублей из президентского фонда на реализацию гражданских проектов.