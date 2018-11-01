Пермь: новости дня
14:39 | 6.11.2018
В Перми открылся крупнейший детский технопарк в Приволжском федеральном округе
Как отметил губернатор Максим Решетников, для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи по подготовке инженерных кадров. «Пермский край – один из промышленных лидеров России. Более того, мы поставили себе цель стать лидером цифровой экономики, – говорит глава региона. – Направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития края. Детишки, которые начнут здесь учиться, через несколько лет будут определять техническую политику, промышленную политику Пермского края и всей страны. Это наше завтра». Также глава региона поблагодарил за поддержку проекта администрацию Перми и «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию» (ПНППК). Городские власти предоставили здание, где сейчас размещается «Кванториум», а ПНППК провело реконструкцию, помогло организовать образовательный процесс.
По словам генерального директора ПАО «ПНППК» Алексея Андреева, «Кванториум» станет очагом технического творчества. «Мы ожидаем, что здесь будут появляться выдающиеся люди: кто-то из детей здесь себя обязательно проявит, потому что здесь для этого обеспечены все условия», — отметил Алексей Андреев.
Пермский «Кванториум» стал первым современным детским технопарком в регионе. Регион присоединяется к большой семье российских «Кванториумов». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение этого года «Кванториумы» будут созданы в 51 регионе Российской Федерации. Сейчас их в них уже учатся более 50 тысяч детей. До конца года детские технопарки откроются еще в 24 регионах страны.
Уже сегодня к занятиям в «Кванториуме» приступили около 600 ребят из Перми, Звездного, Пермского района. Они были зачислены в технопарк по итогам заполнения анкеты на сайте технопарка kvantorium-perm.ru. Отправить заявку на обучение в «Кванториуме» можно и сейчас. Всего в детском технопарке смогут бесплатно учиться до 800 ребят региона в год, еще 3500 станут участниками различных мероприятий на площадках технопарка. Предполагается, что число учащихся будет увеличено до 1000.
Во время посещения «Кванториума» Максим Решетников провел встречу с учениками технопарка. Учащиеся каждого из квантумов получили возможность задать губернатору интересующие вопросы. Школьников интересовали как темы, связанные с появлением «Кванториума» и его дальнейшего развития, так и вопросы по развитию всего региона.
Обучение в пермском «Кванториуме» будет вестись по 9 профильным направлениям (квантумам): IT-квантум, Энерджиквантум, Робототехника, Дополненная и виртуальная реальность, Био-, нанотехнологии, Космонавтика, Промышленный дизайн, Наноквантум и Аэроквантум. После Нового года начнется обучение в квантуме Фотоника. Все они соотносятся с приоритетами инновационной деятельности Пермского края и России. Это значит, что выпускники «Кванториума» после его окончания будут востребованы на рынке труда. К примеру, потенциальными работодателями для учащихся двух квантумов, Фотоника и Аэроквантум, является кластер «Фотоника».
Особенностью «Кванториума» является то, что здесь будут давать не только инженерное образование. В стенах технопарка ребят научат проектной деятельности, коммуникациям, развивать креативность, а самое интересное – здесь научат решению реальных производственных задач. Участие в этом процессе примут опытные наставники крупнейших предприятий края, например, ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Инкаб».
Стоимость проекта составила порядка 150 млн рублей. Всего на оборудование и оснащение – более 83,4 млн руб, из них федеральные – 60,9 млн, региональные – 22,5 млн руб. Порядка 60 млн рублей были направлены компанией ПНППК в реконструкцию здания.
© «Вечерние Ведомости»
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