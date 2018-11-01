Пермяков научат, как защитить себя от земельных споров

14:08 | 6.11.2018

Эту информацию жители Перми могут получить на ближайшей выездной консультации проекта «Земельный ответ», которая состоится в четверг, 8 ноября, в школе № 34 Дзержинского района по адресу: улица Маяковского, 33. Начало встречи в 18:00.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в ходе выездной консультации у жителей города есть возможность решить практически любой земельный вопрос, даже если он находится в компетенции разных ведомств. Во встрече принимают участие специалисты департамента земельных отношений, Кадастровой палаты Пермского края, Росреестра и Центра технической инвентаризации (ЦТИ). В случае возникновения спорной ситуации представители этих ведомств совместно ищут пути для ее решения.



Всего с начала сентября 2018 года состоялось пять выездных консультаций в разных районах Перми. В них приняли участие свыше 250 человек. Как подчеркивают в департаменте, чаще всего пермяки обращались с вопросами межевания земельных участков под индивидуальными жилыми домами и дачами, оформления земли под гаражными кооперативами, восстановления прав на земельный участок, доставшийся по наследству. Было и несколько спорных ситуаций, которые требовали внимания специалистов разных ведомств.



– Для нас важно, чтобы жители знали о своих правах и возможностях в рамках существующего земельного законодательства. Особенно это касается тех, кто стал пользователем земли еще в советское время и до сих пор не оформил право собственности в соответствии с законом. Из-за этого возникает немало земельных споров и конфликтов с собственниками соседних участков. На выездных консультациях мы рассказываем гражданам, как уберечь себя от таких ситуаций и что делать в случае их возникновения. Уверена, что такой подход позволит увеличить количество правильно оформленных, зарегистрированных земельных участков на территории города, – отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



С полным расписанием выездных консультаций в рамках проекта «Земельный ответ» можно познакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet.