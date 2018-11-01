Пермь: новости дня
13:52 | 6.11.2018
В Перми создадут третий по величине в России технопарк в сфере высоких технологий
Открывая обсуждение, губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что в планах региональных властей до 2020 года включительно организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. «Для технопарков предоставляются дополнительные льготы по имуществу и налогу на прибыль. Их развитие должно быть направлено на создание экосистемы инноваций и сотрудничества. Это даст новый импульс развитию ИКТ-сектора, увеличению занятости, в том числе занятости молодежи, так как ИТ-сфера в первую очередь ориентирована на молодых, талантливых, смелых, продвинутых», — отметил Максим Решетников.
В настоящее время региональным минпромторгом одобрены две заявки управляющих компаний на создание новых технопарков в Перми: «Технопарк Пермь» и «Морион Диджитал».
«Морион Диджитал» разместится на площадке завода «Морион». В реконструкцию цехов завода под новые задачи, в том числе в создание конгрессно-выставочного центра, «ПФП-группа» планирует инвестировать 726 млн рублей. Предполагается, что этот технопарк станет самым крупным частным технопарком без вложений государственных средств в сфере ИТ.
Генеральный директор «ПФП-группы» Георгий Ткаченко отметил, что создание технопарка увеличит количество рабочих мест на территории «Мориона» с 5500 до 8000. Площадь технопарка «Морион Диджитал» составит 86 000 кв. метров. По этому показателю он станет третьим в стране технопарком в сфере высоких технологий городского формата. «Мы будем отличаться от других технопарков наличием ключевых профильных резидентов, главным из которых будет «ЭР-Телеком». Ключевые резиденты станут локомотивами развития инноваций на территории «Морион Диджитал», определяя четкую специализацию нашего технопарка», — пояснил Георгий Ткаченко.
Сейчас на территории «Мориона» действуют 30 компаний, работающих в ИТ-сфере. Планируется, что на базе технопарка «Морион Диджитал» будут объединены предприятия, занимающиеся разработкой и производством инновационных продуктов.
Второй технопарк, «Технопарк Пермь», занимает территорию площадью 17 000 кв. метров. Планируется, что выручка его резидентов к 2020 году достигнет 1 млрд рублей. Директор ООО «Технопарк Пермь» Владимир Баландин сообщил, что сейчас здесь размещаются 16 резидентов. Стратегия развития «Технопарк Пермь» включает коммерциализацию и тиражирование проектов резидентов.
Напомним, заявки на получение статуса технопарка в сфере высоких технологий и управляющей компании подаются претендентами в региональное министерство промышленности. Проверка основных требований проводится в течение 5 рабочих дней, после чего в течение 10 рабочих дней проходит содержательная экспертиза проекта. Итоговое решение об одобрении заявки принимает Координационный совет по развитию цифровой экономики после защиты проекта.
Работа технопарков ориентирована на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потенциалом, основной деятельностью резидентов технопарков является развитие цифровой экономики и цифровых производств.
Основная задача технопарков — создать точки роста в этой отрасли, предоставляющие благоприятные условия для опережающего развития. Порядок, который определяет формат присвоения площадке статуса технопарка в сфере высоких технологий, установления налоговых льгот, требований к технопарку, его резидентам, участникам и управляющей компании, закреплен принятым в феврале 2018 года законом № 197-ПК.
© «Вечерние Ведомости»
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