В Прикамье проводятся учения

13:10 | 6.11.2018

6 ноября Оперативным штабом в Пермском крае проводятся учения.



Изменений в работе организаций и учреждений не планируется. В связи с проведением учений возможны кратковременные затруднения движения транспортных средств в городах Пермь и Краснокамск.



Жителей Пермского края просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.