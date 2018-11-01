Пермь: новости дня
13:04 | 6.11.2018
В домах более 1100 пермских семей модернизировали систему отопления
«Как показывает практика, после установки нового теплового пункта дом начинает экономить порядка 10–12 % ресурсов, затрачиваемых на отопление. При этом горячая вода имеет необходимые температурные параметры даже в тех домах, где до ремонта она была значительно ниже нормы», – пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.
В настоящее время подрядчик готовит к сдаче еще 5 объектов. Установка тепловых пунктов проходит без отключения тепла в доме, что позволяет проводить работы и в отопительный период. Всего же за 10 месяцев 2018 года фонд провел капитальный ремонт внутридомовой системы отопления в 27 зданиях в Перми, Губахе, Кунгурском и Пермском районах. В них проживает почти 1,5 тысячи семей. Общая стоимость выполненных работ составляет 37,6 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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