Бывшая глава Краснокамска оспорит отставку в суде

12:55 | 6.11.2018

Как сообщает Совет судей Пермского края, 29 октября в Краснокамский городской суд с административным иском обратилась экс-глава администрации Краснокамского городского поселения Юлия Потапова.



В заявлении истец требует признать незаконным решение Краснокамской городской Думы от 24 октября № 21 «Об удалении в отставку главы городского поселения – главы администрации Краснокамского городского поселения Потаповой Юлии Анатольевны». Истец полагает, что это решение принято с нарушением процедуры и без оснований.



Ранее краевая антикоррупционная комиссия обнаружила неурегулированный конфликт интересов: дочь супруга Юлии Потаповой назначена руководителем муниципальной гостиницы «Кама».



Исковое заявление Юлии Потаповой к Краснокамской думе принято к производству, судебное заседание состоится 9 ноября.