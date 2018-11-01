К концу рабочей недели в Пермь придет резкое похолодание

12:45 | 6.11.2018

Сейчас в столице Прикамья 1 градус, пасмурно. Сегодня, 6 ноября, в Перми будет до 3 °C.



Теплая погода сохранится и завтра – до 3 °C, небольшие осадки. В четверг, 8 ноября, как сообщает Пермский ГИС-центр, во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта: сильный ветер, кратковременные ливневые снегопады и понижение температуры примерно на 10 градусов за 3–4 часа. К вечеру будет до -10 °C. Морозы сохранятся на несколько дней, по ночам может быть до -15 °C.