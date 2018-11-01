«Уралкалий» успешно провел очередное размещение в рамках Программы биржевых облигаций

10:34 | 6.11.2018

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, сообщает о завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-05-Р номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций компании.



Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,30–9,50 % годовых, при этом книга заявок закрыта на уровне 9,30 % годовых.



Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения.



Организаторами сделки выступили Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк и АО ВТБ Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.



Программа биржевых облигаций «Уралкалия» была зарегистрирована Московской биржей 6 августа 2015 года под идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы – до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия – 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.



В рамках Программы возможно размещение любого объема выпуска с любым сроком погашения (максимальный срок – до 10 лет) и валютой номинала.