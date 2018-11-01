В Перми обнаружено тело мужчины на козырьке подъезда

15:20 | 4.11.2018

3 ноября на Парковом проспекте на козырьке подъезда жилого дома обнаружено тело мужчины. Местные жители нашли его и сообщили в полицию. Как считают очевидцы, мужчина мог упасть с высоты.



Личность погибшего сейчас устанавливается.