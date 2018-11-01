«Парма» выиграла у «Цмоки-Минск»

15:12 | 4.11.2018

3 ноября в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Парма» одержала победу над «Цмоки-Минск» со счетом 92:83. Это первая домашняя победа пермской команды в сезоне.



Минчане были настроены решительно, но баскетболисты «Пармы» оказались сильнее. Команда играла стабильно на протяжении всего матча, не считая небольшой отрезок в четвертой четверти, отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс.



Следующий матч пермяки проведут на выезде. 11 ноября «Парма» встретится с питерским «Зенитом».