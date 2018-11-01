В Перми открылась фотовыставка «Они живые»

14:56 | 4.11.2018

В сквере у Театра оперы и балета открылась фотовыставка «Они живые». Это проект пермского приюта для кошек «Матроскин».



Эта выставка – не просто рассказ о питомцах приюта, о любви к кошкам, о важности стерилизации и неэтичности использования натурального меха. Это еще и способ поблагодарить тех, кто помогает приюту. Год назад существование «Матроскина» оказалось под угрозой из-за выселения, но благодаря помощи неравнодушных приюту удалось приобрести новое помещение. «Именно благодаря каждому из вас мы продолжаем спасать животных каждый день, и будем делать это долгие годы, ведь у котиков теперь есть свой собственный дом», – подчеркивает Галя Море, руководитель приюта «Матроскин».



Выставка будет работать до 25 ноября. Хештег выставки – #блакотворительность.