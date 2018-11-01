Пермь: новости дня
14:50 | 4.11.2018
Пермяков приглашают написать «Географический диктант»
За 45 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов, разделенных на две части. В этом году вопросы будут отличаться от заданий предыдущих лет. Вопросы станут менее сложными, больше рассчитанными на сообразительность и логику. Максимальное количество баллов в заданиях – 100.
«Географический диктант – международная просветительская акция, которая популяризирует эту дисциплину и привлекает внимание к географии родной страны. С каждым годом в нашем крае становится все больше площадок, готовых провести у себя диктант. В Перми в этом году зарегистрированы две крупные площадки – Пермский университет и библиотека им. Горького. Кроме того, растет число участников, которые пишут диктант в онлайн-формате», – рассказала Александра Балдуева, координатор площадки «Географического диктанта» в ПГНИУ.
В Пермском университете «Географический диктант» будет проходить 11 ноября (воскресенье) в корпусе 8 (ул. Генкеля, 8). Площадка откроет регистрацию в 11.00, с 12.15 до 13.00 участники будут заполнять бланки с заданиями. Для участия в диктанте предварительная регистрация не требуется – принять участие могут все желающие.
В этот же день «Географический диктант» в 14.00 по московскому времени стартует в онлайн-формате для тех, кто не сможет лично поучаствовать в работе площадки. При прохождении диктанта онлайн результаты станут известны сразу. Результаты работ, заполненных очно, будут опубликованы до 30 ноября на официальном сайте события dictant.rgo.ru.
Географический диктант проводится ежегодно по всему миру, включая страны Африки, Европы, Азии, Северную и Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию. Всего за три года в акции приняли участие более 500 тысяч человек. В этом году в Пермском крае диктант напишут на 13 площадках.
© «Вечерние Ведомости»
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