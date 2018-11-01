В Перми пройдет прямая телефонная линия, посвященная школьным поборам

11:46 | 3.11.2018

6 ноября с 11:00 до 12:00 по телефону 2-059-059 в городской администрации ответят на вопросы о законности сбора денежных средств в образовательных учреждениях. Дежурят на прямой линии начальник департамента образования Людмила Серикова и помощник прокурора города Перми Эльвира Салахиева.



В департаменте образования администрации Перми напоминают, что мэрия занимает жесткую позицию по вопросу о недопустимости взимания денежных средств в образовательных учреждениях города. Ни одно сообщение на эту тему не остается без внимания. Если родители считают, что сбор денег незаконный, они любое время могут обратиться в районный отдел образования или в департамент образования. При этом никаких документов, подтверждающих факт незаконного сбора денежных средств, не требуется.