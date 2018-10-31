МФЦ Пермского края объявляет конкурс «Придумай имя роботу»

18:20 | 2.11.2018

Жителям Пермского края предлагается принять участие в подборе лучшего имени для робота-консультанта, который совсем скоро появится в одном из пермских многофункциональных центров.



- Проморобот может не только консультировать заявителей о предоставляемых услугах. Он способен помочь посетителям найти необходимое им направление в филиале, самостоятельно подбирает ответы на вопросы, транслирует промоматериалы и запоминает каждого, с кем ему приходилось общаться. При этом у нашего «железного» сотрудника пока нет своего имени. Для устранения этой несправедливости мы просим жителей Пермского края помочь с выбором, - говорит Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».



Конкурс «Придумай имя роботу» пройдет в два этапа. Со 2 по 23 ноября пермяки смогут предложить свои варианты имен. Сделать это можно, заполнив заявку и отправив сообщение в официальной группе МФЦ Пермского края «ВКонтакте» (vk.com/permmfc).



Далее жюри, в состав которого войдут представители МФЦ и эксперты компании Promobot (разработчик проморобота), отберет из числа предложенных вариантов 20 наиболее интересных.



На втором этапе конкурса, который продлится до 14 декабря, жителям региона будет предложено проголосовать за понравившееся имя.



Итоги подведут 19 декабря 2018 года. Победителем станет участник, первым предложивший вариант с наибольшим количеством голосов. Он получит подарки от МФЦ и компании Promobot.



Имя, за которое жители отдадут наибольшее количество голосов, будет присвоено роботу-промоутеру МФЦ.



Напомним, промобот приобретен в рамках программы по модернизации МФЦ, с целью повышения качества обслуживания населения. Он обладает искусственным интеллектом последнего поколения – модель Promobot 4.0. Шесть независимых положений позволяют его конечностям двигаться точно так же, как и у человека. Робот-консультант может подстраиваться под рост собеседника, подает руку при встрече, способен беспрерывно работать на протяжении восьми часов, а когда у него истекает 95% заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии. Главным предназначением нового специалиста МФЦ станет консультирование заявителей.