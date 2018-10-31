Устранены все недостатки в домах микрорайона Запруд для детей-сирот

18:08 | 2.11.2018

По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в домах микрорайона Запруд города Перми, где проживают дети-сироты, краевым УКСом устранены строительные недостатки.



По информации регионального минстроя, в многоквартирных домах, расположенных по адресам ул. Исхакова, 43, 47, 49 и ул. Журналиста Дементьева, 48, 52, был проведен капитальный ремонт крыш и обновлена система вентиляции. В двух домах на ул. Дементьева выполнена гидроизоляция зданий.



Межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минсоцразвития, минстроя, инспекции Госстройнадзора, Инспекции государственного жилищного надзора и представители администрации Перми, зафиксировала, что Управлением капстроительства устранены все нарушения в полном объеме. Затраты будут взысканы с недобросовестного застройщика.



Напомним, строительные нарушения были допущены застройщиком при возведении домов, которые были введены в эксплуатацию в 2014 году.



Дополнительно по поручению губернатора администрацией Перми продолжается работа по организации маршрута автобуса до ул. Журналиста Дементьева, в том числе обустройство остановочных пунктов.