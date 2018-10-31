В Перми открылся стадион при гимназии №31

17:52 | 2.11.2018

В Перми продолжается строительство спортивных объектов для занятий детей. Такие объекты становятся хорошей инфраструктурной базой для тренировок школьных спортивных клубов.



На школьном стадионе размещены универсальные площадки со шведской стенкой, рукоходом, параллельными брусьями и турниками, прыжковая яма, беговые дорожки, поле для мини-футбола и баскетбольно-волейбольная площадка.



На открытии присутствовали депутат Пермской городской Думы Михаил Черепанов, куратор федеральной программы «Детский спорт», депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, директор центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению Владимир Левитан, а также директор детско-юношеской школы по футболу Олег Гаврилов.



С приветственным словом к учащимся, родителям и гостям обратилась Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации Перми.



- Сегодня в Перми работает 54 школьных спортивных клуба. Их развитие и создание спортивной инфраструктуры – главная линия в деятельности администрации Перми. На этих площадках могут заниматься дети и взрослые, - подчеркнула Людмила Серикова.



Отметим, что сборная команда гимназии №31 – неоднократный победитель легкоатлетических эстафет, на протяжении пяти лет она является лидером спартакиады среди школ Дзержинского района, а также занимает первое место в организации спортивно-массовой работы. В российском турнире «Уральский характер» в Екатеринбурге сборная гимназии также заняла первое место.



Напомним, за последние два года в Перми было открыто три новых современных спортивных зала при школах №12, №50 и №45. В школе №66 в Орджоникидзевском районе начал работу отремонтированный зал. В школах №79, №12, №140, №34, гимназии №7, лицее №10 открылись спортивные стадионы. В прошлом году были открыты спортивные площадки в школе «Мастерград», в школе дизайна «Точка» и спортивный центр при школе №32. В этом году спортивный стадион появился у школы №135, благодаря сотрудничеству городских властей и компании «Лукойл» – в гимназии №1. Впереди открытие спортивных площадок в школах №6, №7 и №28.