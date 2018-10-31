Главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева посетит Пермь

16:20 | 2.11.2018

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава РФ профессор Ольга Ткачева приедет в Пермь для участия в конференции по вопросам оказания медицинской помощи пожилым людям. Мероприятие пройдет 9 ноября 2018 года, на нем будут присутствовать руководители здравоохранения Пермского края, врачи-гериатры, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и врачи общей практики.



На краевой научно-практической конференции «Гериатрия – инвестиции в будущее» профессор Ольга Ткачева расскажет пермским докторам об особенностях здоровья пациентов пожилого и старческого возраста, представит стратегию организации гериатрической службы в регионах, а также тактику ведения пациентов с различными возраст-ассоциированными заболеваниями.



С июля 2017 года Пермский край участвует в пилотном проекте Минздрава РФ «Территория заботы» по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи пожилым гражданам (кабинеты – в поликлиниках, гериатрические отделения или койки – в стационарах, а также гериатрические центры). Сейчас в Прикамье в рамках проекта идет обучение врачей-гериатров, налажено взаимодействие докторов с социальными службами в отношении пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи. Также организована выездная паллиативная помощь, когда бригада в составе врача, медицинской сестры и социального работника по заявке участкового врача-терапевта выезжает к нуждающимся в такой помощи пациентам.



В муниципалитетах края уже открыты девять гериатрических кабинетов, к концу 2018 года их количество составит 12. В гериатрическом центре при Пермском краевом госпитале ветеранов войн откроется дополнительно 40 гериатрических коек. Планируется, что к 2024 году количество гериатрических кабинетов достигнет 35, переподготовку по специальности «гериатрия» пройдут 48 врачей, по программе «сестринское дело в гериатрии» обучатся 66 медицинских сестер. Гериатрические койки в стационарах будут организованы не только в Перми, но и Чайковском, Березниках, Чусовом и Кудымкаре.



Улучшение здоровья пожилых людей является одним из приоритетных направлений федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». В Пермском крае в рамках реализации проекта постоянно идет информирование пожилых людей, ветеранских и общественных организаций о создании гериатрической службы в регионе. В муниципалитетах во время выездных приемов граждан, организованных региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае совместно с министерствами краевого правительства, проходят круглые столы на тему социального сопровождения граждан старшего поколения. С начала года такие мероприятия состоялись для жителей Александровского, Гайнского, Октябрьского, Большесосновского, Краснокамского и Гремячинского районов.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Региональным координатором партпроекта является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года».