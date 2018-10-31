Пермякам напоминают об ответственности за снос деревьев

15:36 | 2.11.2018

В случае незаконного сноса зеленых насаждений в зависимости от размера причиненного ущерба наступает административная или уголовная ответственность.



Управление по экологии и природопользованию администрации Перми напоминает о серьезной ответственности за незаконный снос зеленых насаждений, которые произрастают на городской территории.



Так, например, гражданин незаконно вырубил четыре тополя на газоне по проспекту Парковому. В рамках взаимодействия управления по экологии и природопользованию, отдела полиции № 1 (дислокация Дзержинский район) и прокуратуры Дзержинского района была собрана доказательная база, рассчитан ущерб, и уголовное дело было направлено в суд.



Дзержинским районным судом подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 млн рублей и взыскание ущерба в пользу управления по экологии и природопользованию администрации Перми в размере 423 807,45 рубля.