Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

15:24 | 2.11.2018

С 28 октября 2018 года международный аэропорт «Пермь» ввел сезонное осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2019 г.



Сохранится маршрутная программа в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Когалым, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Усинск.



Внутрироссийские туристические маршруты представлены рейсами авиакомпаний «Россия» и «Победа» в Сочи, авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Калининград и авиакомпании «Победа» в Минеральные Воды. Со 2 ноября 2018 года откроется авиасообщение Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону и обратно авиакомпании «Азимут», а частота рейсов из Перми в Новосибирск и обратно авиакомпании «S7» увеличится до трех раз в неделю.



На время действия зимнего расписания претерпят изменения маршруты международных чартерных рейсов. Международная программа зимних перелетов будет представлена традиционными рейсами в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай) и Таиланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао). С октября 2018 года по март 2019 года запланировано продолжение летной программы из Перми в Анталью (Турция). Регулярное международное авиасообщение в зимний период будет выполняться в Тбилиси (Грузия) авиакомпанией «Победа».



Переход на осенне-зимнее расписание означает, что международный аэропорт «Пермь» полностью готов к облуживанию самолетов и пассажиров в зимних условиях.